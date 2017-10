Entrevista al jugón Aitor Arego Ruiz del Gernika este viernes en Cantera

Con un total de 617 minutos a sus espaldas, Aitor Arego es el tercer jugador del Gernika con más minutos en lo que va de temporada. El lateral zurdo recién incorporado este verano al conjunto de Jabi Luaces llevaba toda una vida ligado al Athletic, desde alevines hasta el Basconia. Lejos ya de Lezama, este estudiante de magisterio sólo piensa en conseguir un año más la permanencia del Gernika en la División de Bronce.

Aitor Arego: "Me dolió mucho salir de Lezama, pero no estaría aquí si no fuese por ellos. Les debo todo”

*Lee la entrevista en la contraportada del periódico de este viernes.