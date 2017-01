Chequeo al fútbol vizcaíno

Ya están aquí. Como todos los años por estas fechas el fútbol vizcaíno se somete a un completo chequeo para evaluar el estado de los diferentes equipos y diagnosticar cuáles gozan de mejor salud. A partir del próximo viernes, 13 de enero, conoceremos los primeros resultados de este amplio análisis que se prolongará hasta el 3 de febrero.

Calendario por categorías

13 de enero: 2ªB y Tercera.

20 de enero: División de Honor y Preferente.

27 de enero: Primera Regional.

3 de febrero: Segunda y Tercera Regional.

Durante este periodo de tiempo podremos conocer quiénes son los principales favoritos al título y al ascenso, cuáles son los campos más complicados para puntuar o qué equipos son los que mejor atacan y los que mejor defienden.

También daremos su merecido protagonismo a aquellos participantes que, por su sorprendente juego y/o resultados, se han convertido en la revelación de la Liga y sabremos además cuál es el esquema de juego más utilizado por los entrenadores. Porque, como todas las temporadas, serán ellos mismos los encargados de responder a toda esta batería de preguntas, entre las que no faltará nuestra habitual consulta por la labor de los colegiados. Pero no só lo trataremos aspectos generales, si no que también resaltaremos qué jugadores están destacando más a nivel individual en esta primera parte del campeonato. Nuestros técnicos se ‘mojarán’ eligiendo los que a su juicio se alzarán con los preciados trofeos ‘Pitxitxi’ e ‘Iribar’ que entregaremos a la conclusión de la presente Liga.

Y cómo no, conoceremos a los galardonados con el preciado Balón de Oro 2017, un trofeo que va adquiriendo mayor prestigio con el paso de los años. Tras la elección la pasada edición de Xabi Galán (Portugalete), Iker Amorrortu (Bermeo) y Jon Irazabal (Sondika), sabremos quiénes son los nuevos ‘cracks’ de nuestro fútbol que, quién sabe, en un futuro tal vez podrán seguir los pasos de Beñat Etxebarria, Joseba Garmendia, Adrien Goñi, Ibai Gómez, Isaac Aketxe, Urko Vera, Unai Albizua, Guillermo Fernández, Iñaki Williams o Asier Villalibre, que llegaron a la elite tras levantar este galardón. Para ello contaremos con la colaboración de los propios lectores, que serán los encargados de elegir al ganador entre la selección previa que harán los técnicos. Como en ediciones an teriores, las votaciones se realizarán enviando un SMS. En definitiva, una apasionante película de cuatro capítulos y en sesión continua de viernes.